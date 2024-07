Toimetuse viis lemmikut mõtet suhtenõustaja Tiina Tiituselt: erimeelsusi vältivad paarid ei jää tõenäoliselt kokku

„Nii on väga keeruline mõelda, kuid maailmas on igasugu tüüpe. Õpi ometi ükskord ära, et kõik ei mõtle samamoodi kui sina, neil pole samu huvisid ega arusaamu. Petja ei kohtle inimesi mitte sinu, vaid enda maailmavaate järgi. Ta ei tee midagi spetsiaalselt sulle, ta teeks sama kõigile.“