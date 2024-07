„Jah, mina olengi see ema, kes kasutab telerit lapsehoidjana ja teeb veel kõike muudki, mille pärast end süüdi tunda.“

Kell on 6.58 laupäeva hommikul ja ma olen ärkvel. Tean, et täpselt kahe minuti pärast koputab mu viieaastane poeg magamistoa uksele ja on valmis alustama päeva. Kell 7.00 lubame tal meid äratada – kui ta ärkab varem, siis saadame ta tagasi oma tuppa lugema või vaikselt mängima. See toimib. Ta teab reegleid ja me kõik peame neist kinni. Abiks on muidugi ka see, et ta on sünnist saadik suurepäraselt maganud.