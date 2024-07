11 alternatiivi, mida teha mõttetu snäkkimise ja emotsionaalse söömise asemel

Kes meist poleks söönud pärast koogitüki söömist veel ühte tükki, kuigi kõht on täis? Või jäänud laua taga sõpradega lobisedes krõpsukaussi kinni? Mõnikord on elus ärevus nii suur, et tekib lootus – äkki teeb topsitäie jäätise söömine elu paremaks? Me kõik kasutame vahel toitu meelelahutusena, sisemise tühjuse täitmiseks või lihtsalt naudingute saamiseks.