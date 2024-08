INTIIMNE KAADER | Lauljatar Yasmyn: minu kooliajal ei räägitud kurvidest – olid kas peenike või paks

„Kas ma olen oma kehaga alati sõber olnud? Eks see on protsess, mis käib üles-alla, sõltub tsüklist ja perioodist. On nädalaid, kus arvan, et olen kõige ilusam inimene maailmas, kuid ka vastupidiseid päevi. Kõige kaunimana tunnen end paljana. Kui olen just pesus käinud ja pikutan koos mehega kodus voodi peal.