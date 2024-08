ILUS KODU | Teismeeas kaaslase leidnud Merily: mulle ei tundunud see kunagi veider, et olen neliteist ja juba oma tulevase abikaasaga koos

Ettevõtjad Merily (29) ja Merten (31) tutvusid, kui esimene oli alles kaheksandas klassis: „Öeldakse, et on noored ja vanad hinged, ju olen mina viimane. Teadsin alati, et tahan leida endale kaaslase, luua pere. Mulle ei tundunud see kunagi veider, et olen neliteist ja juba oma tulevase abikaasaga koos.“