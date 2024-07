Naine, kes muutis oma käitumismustrit: varem tundsin, et mu saatus on igavesti muretseda, kas ikka meeldin kõigile

Ja muidugi ei lõpe sellised olukorrad massaažiga. Olen end alati tundnud turvaliselt ainult siis, kui tunnen, et käitun „meeldivalt“. Olgu see siis tööandjaga suheldes, restoranis tellimust esitades või arstivisiidi ajal. Hiljuti olin reaalselt nii mures selle pärast, kas meeldin oma sünnituseelse kursuse õpetajale, et suunasin kogu oma energia sellele, et olla tore kursusel osaleja. Ausalt öeldes ei olnud see koolitus suurem asi, aga ega ma ei teinud ka midagi selleks, et saaksin sealt seda, mida tahtsin. Absurdne, kas pole. Firmas, kus töötasin, oli vahepeal raskusi töötajatele palkade väljamaksmisega. Selle asemel et raha välja nõuda, kirjutasin kümme korda ümber e-kirja, milles üritasin võimalikult viisakalt suunata mõtet sinna poole, et mul oleks vaja palk kätte saada. Püüdsin kogu hingest mitte mõjuda tänamatu ja ebaviisakana.