Esimene leedi Jill Biden: oleme olukorras, kus võime pärandada oma tütardele edasi riigi, kus neil on vähem õiguseid, kui meil oli

Lisaks sellele, et Jill Biden on esimene esimene leedi, kes on säilitanud oma varasema töökoha, on ta ka esimene, kes on itaalia ameerika päritolu. Nimelt on tema isapoolne perekond pärit Sitsiiliast. Ameerikasse tulles sai perekonnanimest Giacoppo peagi Jacobs. Oma ema kaudu ulatuvad naise juured aga Šoti- ja Inglismaale.