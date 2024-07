SUUR LUGU | Olümpiadebüüti tegev kõrgushüppaja Elisabeth Pihela: poolteist aastat tagasi tegin spordiga lõpparve. Arvasin, et on päriselt kõik

Sportlaste suguvõsas kasvanud Elisabeth arvab, et päritolul on tema tegemistes oma roll mängida küll, ehkki profikarjäärist ta lapsena ei unistanud. Trennigi sattus ta seetõttu, et kuna tõkkejooksjast parima sõbranna ja sugulase Anna Maria Millendi vanaema töötas Audentese spordikoolis, pandi plikatirtsud kergejõustikutrenni. „Lapsena ma ei mõelnud, et oh, tahaks olümpiavõitjaks tulla. Kõik käisid pärast kooli kuskil huvialaringis. See oli minu hobi, aga ega ma ei nautinud seda. Olin laisemapoolsem treenija ja pigem ärgitasin pärast trenni teisi, et lähme krõpsu ostma.“