Mis saab, kui migreen röövib töövõime? „Sõitsin mööda Järvevana teed. Järgmine hetk tegin ukse lahti ja oksendasin autost välja.“

„Aga see on ju kõigest peavalu,“ on ilmselt iga migreeni all kannataja elus kuulnud. Vahet pole, et kõige hullemal perioodil kimbutas see kõigest peavalu Elery Vaiku kuuel päeval nädalas, sundis teda keset hommikust tipptundi Järvevana teel autost välja oksendama ja viimaks töölt ära tulema.