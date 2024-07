FOTO | „Esmamulje on tipptasemel!“ Just neid peetakse 2024. aasta olümpiamängude kauneimateks esindusrõivasteks

Pärast riiete avalikustamist Internetis kiitsid inimesed netis Mongooliat selle eest, et nende sportlastele nii kaunid rõivad disainis. „See on tõesti segu ilust ja traditsioonilisest,“ kommenteeris üks disainiaustaja. „Medali võitmine tundub teisejärguline nüüd. Esmamulje on tipptasemel!“ kirjutas teine.