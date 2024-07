FOTO | Unusta igav prantslane! Kesksuve trendikaim maniküür on just selline

Nimelt on moes prantsuse stiilimaniküür, mille küünetipp võõbatakse erkkollaseks. Taoline maniküür näeb imeilus välja just jumekal nahal ning on seetõttu saanud ka paljude staaride ja moeloojate lemmikuks. Näiteks on selle kasuks otsustanud sellised disainerid nagu Loewe, Zimmermanni ja Givenchy, kes kõik oma hooajakollektsioonides just sellist maniküüri demonstreerisid.