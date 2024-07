Mis sa nägid, küsin imestunult vastu. „Üks koletis oli... Aga tal said patareid tühjaks.“ No siis see oli ju tegelikult päris hea uni, noogutan optimistlikult. Lumi mõtleb natuke ja jõuab otsusele, et ju mul on vist õigus. Aga igaks juhuks võiks magama minnes ikkagi draakonisakkidega sokid jalga panna. Olen nõus – abiks ikka.