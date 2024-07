Lõõgastav idee nädalavahetuseks! Uuringud kinnitavad: kahest vannist nädalas piisab meeleolu parandamiseks

Kui oleme pidevalt stressis, on meie vere kortisoolisisaldus suur. Peale unehäirete tekitamise võib selle liiasus mõjuda halvasti kõigele alates meie nahast ja seedimisest kuni närvisüsteemini. „Enamik meist tunneb end pärast mõnusat ja pikka vanniskäiku nii kergendatuna, sest see alandab loomulikult meie kortisoolitaset,“ lisab St. John. „Kortisool on niinimetatud stressihormoon, nii et kui meie kehas on seda vähem, tunneme end paremini.“