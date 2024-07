FOTO | „Buongiorno Itaalia!“ Rita Ora kandis tõenäoliselt üht maailma seksikaimat väikest musta kleiti

Kui mõelda väikesele mustale kleidile, siis paljud meist ilmselt ei mõtleks, et see võiks olla nahast minikleit, sügavate lukkudega. Disainilt meenutas Ora kleit midi- pikkuses nahkseelikut, mis on tõmmatud ebatavaliselt kõrgele.

Kuigi lõõskava Itaalia päikese all, pole nahkrõivad just parim valik, on see kindlasti kõige stiilsem valik. Nahast rõivad olid esindatud ka selliste moebrändide nagu Celine, Prada ja Gucci kevadsuvistes kollektsioonides.