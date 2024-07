Ihkad olla õnnelikum? Õnneuurija avaldab 5 väikest harjumust, mis aitavad õnnetundel püsida

Minnes tagasi pooleldi täis või pooltühja klaasi juurde: kas me saame teha ise midagi, et muutuda õnnelikumaks? Lyubomirsky tõdeb, et see on mingil määral võimalik.

„Me saame muuta seda, kuidas me mõtleme ja käitume,“ sõnas ta. „Me saame oma harjumusi muuta. Me saame kujundada uusi harjumusi. Tema ja teised teadlased on täheldanud, et õnnelikel inimestel on teatud harjumused.

Milliseid harjumusi oma õnnetunde suurendamiseks omaks võtta? Lyubomirskyl on viis näpunäidet.

Mine vooluga kaasa

„Kui oled oma tegemistega täielikult hõivatud ega märka aja möödumist, oled seisundis, mida nimetatakse vooluks, ja seda seostatakse rõõmutundega,“ ütles Lyubomirsky. „Püüa suurendada oma igapäevaelus neid tegevusi, mille käigus sa ennast heas mõttes n-ö kaotad – kogemusi, mis panevad sind proovile ja haaravad endasse.“

Sa ei pea võistlema suurte panustega tennisemängus ega ronima Džomolungma tippu, vaid proovi midagi nii lihtsat, nagu tööalaste päevaeesmärkide saavutamine, lastega mängimine või kaaslasega ühise hobi nautimine.

Tee heategu

„Teiste inimeste vastu lahke olemine toob kaasa positiivsete tulemuste kaskaadi. See paneb sind tundma helde ja võimekana ning annab sulle suurema maailmaga seotuse tunde,“ märkis Lyubomirsky.

„See valmistab ka teistele inimestele rõõmu, paneb sind neile rohkem meeldima ning see aitab omakorda kasvatada sinu enesehinnangut,“ tõdes õnneuurija. Ta lisas, et heategu võib olla suunatud sõpradele või võõrastele, see võib olla kas otsene või anonüümne, spontaanne või planeeritud.

Hoia oma suhteid

Kui rääkida õnnetasemest, on isiklikel suhetel suurem mõju kui rahal, ametinimetusel või isegi tervisel.

„Kvaliteetaja veetmine partneri, abikaasa või lastega või vanade sõpradega taasühinemine on enda ja teiste rõõmutunde suurendamiseks kindlad viisid,“ ütles Lyubomirsky. „Sel nädalal vali suhe, mis vajab tugevdamist, ning pane aega ja energiat selle tervendamisse, kasvatamisse, kinnitamisse ja nautimisse.“

Selle väikese panusega võib palju saavutada.

Väljenda tänulikkust