Pealtnäha täiuslikku elu elanud naine: ma vihkasin sellest igat minutit. Need asjad ei too õnne

„Kui ma olin väike tüdruk, mängisin Barbiedega. Mul oli Ken, unistuste maja ja mitu beebit, keda toppisin roosa plastist Corvette’i tagaistmele. Teadsin, et ühel päeval on mu elu samasugune nagu Barbiel, ja 24-aastaseks saades oligi kõik nii,“ alustab oma ausat lugu naine, kes nüüdseks teab, et täiuslikkusest jääb alati midagi puudu.