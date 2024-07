„Miks mu suhted kunagi ei toimi? Miks ma enda kõrvale kedagi ei leia?“ Kolm peamist põhjust, miks sul armastuses ei vea

Jah, hingesugulase leidmiseks on vaja teatud määral õnne, kuid suurem osa sellest on seotud sinuga. Judaismis on kontseptsioon, et inimene peab tegema kõik endast oleneva ja alles siis hoolitseb Jumal ülejäänu eest. Olenemata sellest, kas usud Jumalasse, saatusesse või kokkusattumustesse, tuleb eduka armuelu jaoks ka ise panustada.