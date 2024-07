Selleks, et vedeliku tasakaal meie kehas säiliks, on piisav vee joomine selgelt väga tähtis. Mayo kliiniku andmetel peaksid naised jooma umbes 2,7 liitrit vedelikku päevas ja mehed 3,7 liitrit päevas. Ja kuigi umbes 20% nendest kogustest võib pärineda toidust (puuviljad, supp, köögiviljad jne), tarbivad vähesed meist just nii palju vedelikku.