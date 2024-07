Näitlejanna Vanessa Williams keeldub Botoxist ja täiteainetest: ma tahan, et inimesed näeksid, et ma olen elanud

„Ma ei ole saanud ühtegi... Ma ei tee täiteaineid, ma ei tee enam Botoxit. Ma ei ole teinud näolõikusi,“ ütleb Williams ja lisab, et teeb vaid mikro- ja nanovooluteraapiat, mis on esteetilises kosmetoloogias üks populaarsemaid hoolitsusi. „Need on hämmastavad,“ ütleb ta.

„Ma tahan välja näha nagu mina,“ põhjendab Williams. „Ma tahan, et inimesed teaksid, et see nägu on elanud 61 aastat. See on selline koht, kus ma praegu olen.“

„Jah, seal on mõned kortsud,“ jätkab ta, „aga see on sellepärast, et olen liiga kaua päikese käes istunud. Aga ma armastan päikest, pagan! Kui päike on väljas, istun väljas päikese käes ja teen oma asju – ristsõna koos klaasikese veiniga. Kui mu dekoltee seda reedab, siis ma võtan oma vanuse omaks,“ naerab naine.

Teda on inspireerinud samamoodi mõtlevad eakaaslased. „Ma vaatan Diane von Furstenbergi, ta rääkis just väga hästi tarkuse ja vanuse omaksvõtmisest,“ ütleb Williams.

Kuid see ei tähenda, et ta ei hoolitseks oma üldise välimuse eest. „Ma tarvitan bioidentseid hormoone, testosterooni, progesterooni ja östrogeeni. Mul on ka keele alla pandavad tilgad maksale, neerudele, neerupealistele,“ räägib ta. „Nii et mul on kõik nipid, mis hoiavad minu head enesetunnet. Ma tegelen poksiga, tõstan raskusi, sõidan rattaga, ujun, teen kõike, mis vaja. Ma tahan elada!“

allikas: People.com