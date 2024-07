Paistes nägu ja madal libiido. Kõrge stressihormoonitase soodustab mitmeid terviseprobleeme

Stress hävitab meie motivatsiooni ja tekitab keskendumishäireid, kuid mitte ainult. Pikaajaline stress ei mõjuta sind ainult vaimselt, vaid sellel on ka füüsilised sümptomid nagu kaalutõus ja madal libiido. Seda kõike kontrollib hormoon nimega kortisool. Kui meie aju arvab, et oleme ohus (ehk paneb sind tundma stressi ja ärevust), toodab keha rohkem kortisooli. See ei ole nn „halb“ hormoon, vaid tähtis hea tervise ning vererõhu, ainevahetuse ja veresuhkru reguleerimise jaoks.