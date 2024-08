MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: kas särki peaks kandma pükste sees või peal?

Karolin: Triiksärk on välja arenenud kunagisest riietuse alumisest kihist, millega ka magati. Päeval peideti see pealisriietuse alla ning ka särgi alumine osa topiti korralikult pükste või seeliku sisse. Veel mõnikümmend aastat tagasi oli mõeldamatu, et keegi väljub kodust nii, et pluusi alläär hõljub vabalt, ning ka tänapäeval mõjub pükste sisse pandud pluus formaalsemalt. Praegu on pluusi allääre pükstesse panemine moekam kui sellele vabaduse andmine, kuid mõlemad variandid on täiesti okeid. Vöö lisa juhul, kui tahad taljet rõhutada, vajad lisaaksessuaari või püksivärvel on pisut suur. Ilma vööta pükste kandmise on normaliseerinud teksatööstus, kes paneb seljale värvli piirkonda brändisildi ning mõnikord ei taheta seda vööga varjata. Kui oled särgi suhtes kahevahel, siis on olemas ka kolmas võimalus. Pane pluus pükstesse vaid kõhu või puusa kohalt, seda nimetatakse Prantsuse stiiliks.