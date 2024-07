Teie kaugsuhte salarelv: Lush 3 Bluetooth-vibraator

Lush 3 on elegantne ja võimas Bluetooth-vibraator, mis on loodud spetsiaalselt G-punkti stimuleerimiseks. Selle elegantne roosa disain, siledad kumerused ja U-kujuline saba tagavad mugava ning kindla sobivuse. Valmistatud kehasõbralikust silikoonist, on seda ohutu ja mugav kasutada. Kompaktne ja võimas seade on ideaalne kaaslane igas olukorras – vaikselt töötav ja USB-laadimisega kuni viis tundi kestvat naudingut pakkuv seade on veekindel, sobides suurepäraselt ka vannis või duši all kasutamiseks.