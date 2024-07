Pea meeles, et korralikke (ja isegi veel hinnasildiga) pluuse, seelikuid, kleite ja kingi ei maksa asetada olmejäätmete konteineri kõrvale lootuses, et keegi need ära viib. Õigem on läheneda sellistele jäätmetele kui toormaterjalile – vanad riided pakuvad võimaluse kogeda elamusi, teha head või ka veidi tulu teenida.