„Meil oli täiesti tavaline abielu. Kuni sain teada, et mu abikaasal on sündsusetud ja ebaseaduslikud huvid.“

Tänaseks oleme olnud seitse aastat abielus. Kolm aastat tagasi sündis meie perre ka poeg. Lapse sünnijärgne periood ei olnud minu jaoks kerge, aga mu abikaasa oli mulle igal moel toeks. Tundsin, et meil on tõesti tugev suhe. Ainus asi, mis mind vahel tüütas, oli see, et ta tuli voodisse alati palju hiljem kui mina. Mulle oleks meeldinud õhtuti kaisutada ja koos uinuda, aga tema tegi muudkui nalja, et on lihtsalt öökull ja ei suuda nii vara magama minna. Eeldasin, et ju ta siis teeb tööd või vaatab filme.