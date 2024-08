15 asja, mida inimesed elu lõpus kõige rohkem kahetsevad

Tänapäeva inimese elu on kiire. Alati on midagi, mis on tegemata ja ootab oma järjekorda. See kõik viib tihti tähelepanu eemale nendelt asjadelt, mille realiseerimisest oleme päriselt unistanud. Laste jalgpallitrenn, töö, argised toimetused, kodu renoveerimine – nagu öeldakse, siis elu tuleb ikka ja jälle vahele.