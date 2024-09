Septembris ei seksi? Või kauemgi? Inimesed on seksuaalselt tunduvalt vähem aktiivsed kui kümme aastat tagasi

Ühel esimestest reklaamidest seisis „Te teate väga hästi, et tsölibaat ei ole lahendus!“. Mõni nädal hiljem tuli ettevõte välja reklaamvideoga naisest, kellel oli kohtingutest niivõrd villand saanud, et ta hakkas nunnaks. Klipist võis näha, kuidas naine nihverdas endale kloostrisse illegaalse telefoni, kus oli ka Bumble’i rakendus, ning silmanud meestemenüüd sirvides seksikat palja ülakehaga aednikku, otsustas nunnaelust siiski loobuda. Vastukaja pani sotsiaalmeedia kihama. TikTokist võis näiteks lugeda postitust: „Daamid! Patriarhaat on hirmul. Nad on meid kaotamas ja paanikas!“ Kusjuures ühe sarnase postituse all võttis sõna ka näitleja ja modell Julia Fox: „Kaks ja pool aastat tsölibaati ning tõele au andes pole end kunagi paremini tundnud.“