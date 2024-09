Pole midagi paremat halvast ilmast

Tuul võtab hoo sisse, hiivab end hallilt merelt üles ja alles hetk varem üle mere paistnud Šotimaa kaob udusse, nagu poleks seda kunagi olnudki. On matka teise päeva pealelõuna ja oleme just eluga ületanud Carrick-a-Rede’i köissilla, kui see lööb nii ohtlikult kõikuma, et ülepääs selleks päevaks suletakse.