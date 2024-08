Tahaksid oma riided teenima panna, aga aega napib? Lahendus on lihtsamast lihtsam

Kui tavaliselt pole kombeks oma aja soodsat hinnastamist suure kella külge panna, siis RiiSaikelis on teisiti. Raha eest, millega tänapäeval ei saa kaaslasega isegi korralikule kohtingule minna, saad RiiSaikelis VIP-kliendiks ja kindlustad, et sinu boks näeb alati viisakas ja pilkupüüdev välja. Lisaks aitab RiiSaikeli ekspert valida sinu toodetele sellised hinnad, millega oled rahul nii sina kui šoppajad ja kui boks hakkab tühjaks saama, antakse sulle aegsasti märku, et saaksid valikut täiendama tulla. Muide, kõiki ettevalmistavaid toiminguid saad RiiSaikelis loomulikult ka ise teha, sest kõik vajalikud vahendid on kohapeal olemas (aurutaja, riiderullid, hinnasildi püstolid, kirjutusvahendid jne).

Nüüd polegi muud kui müügitulu oodata, mis laekub kontole kord kuus - kõik rentnikud saavad müügitulust kätte vähemalt 80%. Tõeline win-win olukord, kus sina saad kapid tühjemaks, arvestatava summa oma pangakontole ja teadmise, et oled teinud keskkonnale olulise heateo. Šoppaja saab aga nautida (tema jaoks!) uusi vahvaid asju, avastamisrõõmu ning keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku tarbimist. Taaskasutus on moetööstuse tulevik, selles pole küll enam mingit kahtlust, seega viimane aeg selle ree peale hüpata!

Kuidas „riisaikeldamine“ käib?

Oletades, et tegu on sinu esimese korraga boksikaubandust proovida, alustame päris algusest. Heida pilk oma varandusele, tee süda kõvaks ja sorteeri välja asjad, mis pole juba ammu kasutusse jõudnud. Selleks võivad RiiSaikeli puhul olla nii rõivad, jalatsid, aksessuaarid kui ka sisustuselemendid, sest Tatari RiiSaikelis on olemas täiesti eraldiseisev sisustusosakond, mis võtab hea meelega vastu nõusid, valgusteid, peegleid, pilte, kodutekstiile ja muud säärast.

NIPP: Hoia riiete hulk kapis kontrolli all, järgides reeglit, mille kohaselt iga uue soetatud eseme puhul tuleb loobuda mõnest eelmisest!