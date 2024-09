Elu kõige karmima versiooniga haigusest: mõtlesin, kuidas on võimalik, et sa väga armastad inimest, aga su keha ei reageeri vastavalt

Saagem tuttavaks: Chaneli saadik, kes teinud koostööd ka NATOga. Geopoliitiline nohik, nagu ta ise end kirjeldaks. Kõrvaltvaatajale naine kui loodusjõud, kes liigub sihikindlalt oma eesmärkide poole. Kuigi viimane aasta on Kätriin Huttuneni korralikult raputanud, siis just nagu vankumatu tinasõdur on ta alati jalgel.