„Punased huuled pole lihtsalt värv, vaid seisukoht.“ Ilutoimetaja Karolin Kuusik annab nõu, kuidas puna kanda

Naisõiguslased kasutasid 20. sajandi alguses punast huulepulka enda tugevuse demonstreerimiseks. Sajandi keskpaigas tähistas see koduperenaise staatusest vabanemist. 90ndatel eelistas tooni aga reeglite rikkuja Courtney Love. Seega alati, kui huuled punaseks võõpad, tea, et see pole lihtsalt värv, vaid seisukoht.