Kuidas saada üle korduvast probleemist, millega enamik suhtes olevaid inimesi kokku on puutunud

Miks me seda teeme? Miks satume sellesse lõksu? „Kui inimene tarbib palju alkoholi, siis ujutatakse tema aju üle dopamiiniga ja see omakorda mõjutab meie emotsioonide reguleerimist,“ ütleb Kristin Wilson, litsentseeritud kutsenõustaja ja Newport Academy, teismeliste ravikeskuse kliinilise nõustamise osakonna juhataja. Kui dopamiini on liiga palju, siis blokeeruvad meie stressi-, hirmu- ja ärevusereaktsioonid ning meil tekib tunne, et võime teha, mida tahame, näiteks norida tüli oma kaaslasega, ning keegi ei saa meid peatada. „Sageli kasutame alkoholi enda halva käitumise vabandusena, kuid see pakub vähe lohutust, kui su kaaslane on su sõnadest või käitumisest haiget saanud,“ ütleb ta.