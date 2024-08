Kate Middleton oleks südantlõhestavatel põhjustel peaaegu Wales’i printsessi tiitlist loobunud

Biograafia „Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen“ autori Robert Jobsoni sõnul oli Kate tiitlist loobumas. Nimelt seostatakse tiitlit „Walesi printsess“ tugevalt prints Williami varalahkunud ema Dianaga. Kate oli kindel, et neid hakatakse omavahel võrdlema, ja ta ei eksinud.

Kui toona veel printsi tiitlit kandnud Charles abiellus Camillaga, siis viimati mainitust sai hoopiski Cornwalli hertsoginna. Avalikkuse silmis oli see õige otsus, kuna Charlesi, Camilla ja Diana armukolmnurk on põhjustanud kuningakojale omajagu skandaale. Olenemata kõhklustest otsustas Kate siiski tiitli vastu võtta. Seda austusest oma abikaasa ja tema isa kuningas Charles III vastu. Jobsoni sõnul on piisavalt palju aega möödunud ja Catherine’it tuntakse nüüdseks üle maailma tema enda tegude ja tugevuste järgi.

Uue biograafia autor toob esile kahe printsessi erinevused nii suhete kui ka hariduse vallas. Sellegipoolest on Kate teinud ämmale mitu moodi puudutavat austusavaldust, kandes samu värve ja mustreid, mida sai varem näha printsess Diana seljas. Kate’i kihlasõrmus kuulus samuti printsess Dianale. Väidetavalt oli see sobinud sõrme nagu valatult. Printsess Catherine’i juveelikollektsioonis on teisigi printsess Dianale kuulunud ehteid.

Kindel on see, et varalahkunud ämm aplodeeriks minia stiilitaju ja maitse peale.

Allikas: Glamour