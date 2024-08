50 kilo alla võtnud naine: sain nii palju positiivset tähelepanu, sest olin taas XS-suuruses. Kas olen kehvem inimene, kui kannan suurust XL?

Olgugi et olin langetanud kõvasti kaalu – seda võis märgata igaüks, kes mind tundis –, nägin end vaadates endiselt tselluliiti ja punnis põski. Kui olin sõpradega väljas ja nad ei kiitnud mu riietust või ei kommenteerinud mu kena ja saledat välimust, olin koju jõudes väga kurb. Mu peas ketras mõte, et nad peavad mind ikka veel oma paksuks sõbraks. Kui keegi mulle kaalulanguse kohta komplimendi tegi, tundsin vajadust küsida kinnitust, kas nad mõtlevad seda päriselt, ning tavaliselt hakkasin rääkima, et kavatsen veel kilosid kaotada.

Salamisi lootsin, et operatsioon annab uue tõuke mu karjäärile.

Ent kaal kogunes tagasi ja langetasin raske otsuse minna noa alla. Lootsin, et bariaatriline kirurgia võtab ära nii nälja kui ka halvad toitumisharjumused ning vaigistab mu peas lõputu näägutamise kalorite, süsivesikute, kaalu, kehamassiindeksi ja riiete üle. Palvetasin, et see annaks mulle viimaks enesekindluse, võimaldaks mul nautida elu oma abikaasa ja tütrega, ilma et muretseksin kogu aeg oma välimuse pärast. Salamisi lootsin, et operatsioon annab uue tõuke mu karjäärile ja ühtlasi sihikindluse jätkata kõiki projekte, mida plaanisin ellu viia siis, kui ma lõpuks (jälle) sale olen.

Sain nii palju positiivset tähelepanu ainult sellepärast, et olin taas XS-suuruses. Kas ma olen kehvem inimene, kui kannan suurust XL?

Teismelisena kartsin pidusid ja suurüritusi. Tavaliselt mõtlesin välja vabandusi (näiteks, et olen haige), et ei peaks sellistesse kohtadesse minema. Minus tekitas stressi ainuüksi mõte sellest, kuidas poisid mind ignoreerivad ja pean panema selga kleidi, mis mulle ei istu. Täiskasvanuna on olnud sotsiaalsed üritused minu jaoks sama traumeerivad. Olen keeldunud paljudest pidudest ja pulmakutsetest, sest ei tahtnud, et inimesed mind näeksid.

Kui kaalusin vähem, hakkasid inimesed mind tõepoolest teisiti kohtlema. Perekond ja sõbrad kiitsid mind. Minust sai meestemagnet, kes ei teadnud, kuidas viisakalt tagasi lükata kõiki kandidaate, kes äkki mulle jooke ostsid ja minuga suhelda tahtsid. See oli häiriv, sest teadsin, et sain nii palju positiivset tähelepanu ainult sellepärast, et olin taas XS-suuruses. Kas ma olen kehvem inimene, kui kannan suurust XL?