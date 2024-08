Pulmapeo kirjutamata reeglid ehk On mõni asi, mida kellegi teise pulmas kindlasti tegema ei peaks

Pulmaetiketi juures peab ta kõige tähtsamaks, et pruutpaar ja külalised oleksid end tähtsaks päevaks õigele lainele häälestanud. "Külaline peab arvestama, et läheb seltskonda – millise meeleoluga ta sinna läheb ja mida selga valib… Mitte nii, et sajatakse kiirustades sisse, endal nii kiire, et peab veel peokohas viimastele e-kirjadele vastama. Selline külaline rikub peo energeetilist ruumi, nii lihtsalt ei sobi teha. Tekib küsimus, miks ta üldse peole tuli, kui tal selleks aega ei ole… Argimured peavad maha jääma, neid ei sobi peole kaasa võtta. Samamoodi nagu peo peremees ja perenaine peavad olema "kohal", peavad olema seda ka külalised," toonitab Inge.