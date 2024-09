Lasteekraani Muusikastuudio juht Teele Viilup ema kaotusest ja beebiootusest: mul oli keeruline aduda, et üks elu lõppes ja teine algab

„Ema ütles mulle alati, et ühel päeval võtad sa stuudio juhtimise üle, aga mulle tundus see vaid sõnakõlks. Ma ei mõelnud, et see juhtub, liiatigi veel nii vara,“ ütleb Lasteekraani Muusikastuudio juht advokaat Teele Viilup (39). Kaks töökohta, kaks väikest last, üks Teele. Eneseteadlik ja hakkaja nagu nimekaim Lutsu „Kevades“.