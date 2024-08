Eesti naise pihtimus: suvepäevadel alguse saanud keelatud afäär kolleegiga kordus jõulupeol taas. Nii juba neli aastat

Minu keelatud afäär kolleegiga sai alguse neli aastat tagasi ettevõtte suvepäevadel. Keelatud, sest olen olnud üksteist aastat abielus ja meil on mehega kaks last. Ka kolleeg on pikaajalises suhtes pereisa. Kuigi töötame eri osakondades ja iga päev seetõttu väga palju kokku ei puutu, siis alati, kui näeme, on suhtlus ja kehakeel vägagi flirtiv. Kuna ettevõte on suur, siis kes teab, kas tol suveööl oleksidki meie teed ristunud, kui meid poleks loositud meeskonnamängudes ühte tiimi. Nii mõnigi mäng nägi ette kehalist kontakti ja olgugi et mitteerootilist, hakkasin endalegi märkamatult ka igas järgmises ühistegevuses tema ligi hoidma.