Tallinn Fashion Week | Selgunud on Kuld- ja Hõbenõela nominendid!

Sügisene Tallinn Fashion Week on Eesti suurim moesündmus, kus peale Kuldnõela ja Hõbenõela gaala saab 5 päeva jooksul nautida ligi 30 disaineri autorikollektsioonide esmaesitlusi. Tallinn Fashion Weeki korraldavad moeprodutsent Anu Kikas ja loovjuht Aldo Järvsoo aastast 2007. Tänavused Kuldnõela nominendid on Oksana Tandit , Arina Baranovskaja ( Iris Janvier ), Tiina Talumees .

Žüriiliige Kristina Herodes: „Karl-Christoph Rebane raputas moeavalikkust oma erakordse tundlikkusega, mis oli ühenduses suurejoonelise loovuse ja hulljulge haavatavusega. Sellise unikaalse siirusega on raske võistelda, ta ei sobitu ühtegi skaalasse, olles lihtsalt Christoph, kes räägib oma lugu. Pole olemas rahvusvahelist areeni, kus Christoph oleks mõnel moekonkursil osalenud ja jäänud tähelepanuta – see pole nii unikaalse ande puhul lihtsalt võimalik. Karl-Christoph räägib oma armastavat, üleelusuurust, piiridest kammitsemata lugu ja kõnetab südameid.“

Žüriiliige Britta Ratas: „Johanna Paiste on teinud tohutu hüppe brändiga Ärni Blum ning paistnud silma kiire kasvu ja tervikliku lähenemisega kaubamärgi arendamisel. Algselt kootud mütsidele keskendunud disainer on nüüdseks loonud terve kollektsiooni rõivaid ja aksessuaare ning seda mitte ainult talviseks hooajaks vaid aastaringseks kandmiseks. Sihikindlus, jätkusuutlik lähenemine materjalile ja tootmisprotsessile ning heale tarbija tunnetusele on toonud Johanna töö laiema publiku ette. On näha, et tööd on tehtud kire ja armastusega nii disaini kui materjali vastu. Igati tunnustust väärt tegutsemine.“