Piinlik vahejuhtum kontoris koos seksleluga. „Kolleeg märkas seda kindlasti. Tundsin end nagu valjusti surisev Nokia 3310“

Laura oli just läinud tööle uude ettevõttesse. Firma kontor oli avar ning mitu inimest töötas ühes ruumis eri laudade taga. Üsna pea märkas ta samas töötavat Pauli. Miks mees talle silma jäi? Laura ütleb, et sellele on tegelikult raske vastata, aga Paul on lõbus ja pikk ning kuidagi juhtus nii, et üsna pea hakkasid nende pilgud salaja keset tööpäeva kohtuma.