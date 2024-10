Kirekool: kondoomieri

Endiselt levib ühiskonnas arusaam, et „minuga ei juhtu“, ent kui pärast vallatut ööd vaatavad rasedustestilt vastu kaks triipu, on „oleksiteks“ ja „poleksiteks“ juba hilja. Soovimatut rasedust välditakse tihti SOS-pilliga (tuleb sisse võtta 72 tunni jooksul pärast vahekorda) – heal juhul pakub mees ostmisel abi või maksab tableti eest ise. Kuid sugulisel teel levivate haiguste eest pillid ei kaitse. Nii et vaatleme lähemalt, millised on levinud põhjused kondoomist loobumiseks ja MIKS tuleks need vabandused – või vabanduste esitajad – pikalt saata.