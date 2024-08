SUUR LUGU | Vehkleja Nelli Differt töötas kümme aastat spordikarjääri kõrvalt füsioterapeudina: ma ei soovitaks kellelegi sellist graafikut

Aasta on 2000. Väikese Nelli isa ja onu on tulnud just Tuksist vehklejate kokkutulekult, kaasas meenemedalid. „Mina tahan ka medaleid võita, seega ma lähen vehklemistrenni,“ ütleb 10aastane plikatirts, teadmata, et kahekümne nelja aasta pärast esindab ta Eestit olümpial.