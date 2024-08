BEOTEBAL - kaunid juuksed, küüned ja nahk

Biotiin mängib võtmerolli toidu muundamisel energiaks, mis on eriti vajalik aktiivse eluviisiga inimestele. Lisaks toetab biotiin keratiini tootmist – valku, mis on juuste ja küünte põhikomponent. Tugevad juuksed ja küüned on enesekindluse aluseks ning just biotiin aitab seda saavutada.

Biotiini puudus võib avalduda mitmel viisil, kuid kõige sagedamini ilmnevad järgmised sümptomid:

Liigne juuste väljalangemine

Küünte rabedus

Naha elastsuse vähenemine

Need on probleemid, mida paljud meist on kogenud, ja tihti otsitakse lahendusi kaupluste riiulitelt. Parim viis on pöörduda aga apteeki ja valida toode, mis on käsimüügiravim ja mille taga on ka uuringud. Siin tulebki appi BEOTEBAL.

Mis on BEOTEBAL biotiini eelised teiste samalaadsete toodete osas?

BEOTEBAL 10 mg biotiin on ainus apteekides käsimüügiravimina saadaval olev biotiinipreparaat. Erinevalt toidulisanditest on BEOTEBAL’i doosid suuremad ja tõhusamad, pakkudes just sellist biotiinikogust, mida sinu organism vajab. Toidust vajaliku biotiinikoguse saamine võib olla väga keeruline – näiteks peaksime sööma päevas ligikaudu 1000 muna või 5405 avokaadot, et saavutada 10 mg biotiini. Ühe BEOTEBAL tableti võtmine päevas katab selle vajaduse täielikult.

Kuidas BEOTEBAL sind aitab?

Juuste Tervise Toetamine: BEOTEBAL parandab juuste seisundit, muutes need tugevamaks, paksemaks, elastsemaks ja läikivamaks. Lisaks hakkavad juuksed ka kiiremini kasvama.

Küünte Tugevdamine: Biotiin aitab kaasa küünte tugevdamisele, vähendades nende rabedust ja parandades üldist välimust. Kui küüneplaat on saanud trauma ja küüs on deformeerunud, siis biotiin aitab küünel kiiremini kasvada.

Naha Elastsuse Parandamine: Biotiin on B gruppi kuuluv vitamiin, mis tagab naha elastsuse, andes sellele noorusliku sära.

Kuur, mis muudab välimust

Soovitud tulemuste saavutamiseks on soovitatav läbida vähemalt 2 kuud kestev kuur, võttes iga päev ühe BEOTEBAL tableti. Nii tagad oma juuste, küünte ja naha parima võimaliku seisundi ning suurendad oma enesekindlust.