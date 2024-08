FOTOD | Tundub, et ta hoiab sotsiaalmeedial silma peal. Taylor Swift kandis fännide valitud rõivakomplekti

Taylor Swifti fänniarmeel on komme näha kõikjal vihjeid selle kohta, milliseid kostüüme Swift järgmisel šõul kannab, millal ilmub tema järgmine uus album, ning milliseid peidetud sõnumeid kannavad endas muusikavideod ja laulutekstid. Superstaar on ka ise tunnistanud, et talle meeldib lugudesse selliseid „üllatusi“ jätta ning lasta fännidel mõistatada, mida ta küll mõelnud on. Naljatledes on Swift öelnud, et ta näeb kõike, mille peale swiftie’d (nii nimetavad end Taylor Swifti fännid - toim) tulevad.