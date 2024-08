ARVAMUS | Ettevõtja Greta Roosaar sooliset võrdsusest: naiste õiguste edendamine ei tähenda meeste õiguste vähendamist

Mõistmine ei ole alati realistlik eesmärk

Me ei suuda kõikide inimeste identiteeditahke ja eluvalikuid mõista, see ei ole realistlik, ega ka vajalik. Ma isegi ütleks, et väga tihti ei mõista ka inimesed ise oma otsuste tagamaid, aga ka see ei tähenda, et nad neid langetada ei tohiks. Selge on see, et ühiskonnas koos eksisteerimiseks peavad kehtima mingid kokkulepped, näiteks, kuidas me avalikus ruumis suhtleme, kuidas me kogukondades otsuseid vastu võtame jne. Üks nendest avaliku ruumi reeglitest võiks olla see, et inimeste isikliku elu puudutavad otsused on tema enda teha nii vabalt, kui see sotsiaalses koosluses on võimalik. See vabadus võiks ja peaks kehtima kõigile ühtemoodi, vahet pole, keda nad armastavad, mida seljas kannavad või kelle poole palvetavad. Inimese isikliku vabaduse piirid jooksevad sealt, kus need hakkavad teiste inimeste vabadusi piirama.