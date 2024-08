Hõissa, kauboi! Ansambel Terminaatori ootamatu stiilimuutuse taga seisab noor moelooja Annabel Kreem: olen varemgi isale lavarõivaid õmmelnud

Õpingute ajal loengutes kantristiili analüüsimiseni ei jõutud ning läbikäidud Vana-Kreeka toogad ja renessansiaegne mood on kauboikultuurist sajandite kaugusel. Inspiratsiooni said tüdrukud hoopis seriaalist „Yellowstone“, mida perekeskis vaadati. Kollektsiooni rõivaesemed nimetati suisa sarjas kõlanud nimede järgi. Ideid ammutati ka mujalt. Kiirelt sai selgeks, et kindlasti peavad olema nahkrihmad ja erinevad passed. „Passe tähendab särgi läbilõiget. Kui tavaliselt on pluus sirge, ees- ja tagadetailiga, siis kantri puhul on passe nendega kokku õmmeldud.“ Kõik riided õmblesid Triin ja Annabel ise, paberite järgi on nad nüüd ametilt konstruktorid. Ainult pluuside tikandid telliti mujalt. Nende puhul mängiti värvikontrastidele: kui särk on must, siis mustreid joonistavad punased niidid, mida toetab sama värvi nöörkant.