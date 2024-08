Suunamudija Roosabanaanike: unistan sellest, et ma ei peaks mõtlema, kas saan kuu lõpus osta poest puuvilju või ei saa

„Noh, mul on olnud viimasel ajal raske. Olen viimase kolme kuu jooksul postitanud kaks tiktokki. Koostöödega on see täiega raske. Kui sa töötad teeninduses, saad helistada, et mul on viirus. Saad võtta need paar päeva iseendale. Mind ei asenda keegi. Praegu ka olin haige ja kohe kuhjub asju, mis pean järele tegema. Aga selles suhtes on hea, et olen kogu aeg busy,“ viitab Arija, et tihedast graafikust on saanud omamoodi ärevusega toimetuleku mehhanism.