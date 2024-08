Selleaastasel Roosiaia vastuvõtul jäi silma hulganisti roosasid kleite. Värvitoon, mis sobib suvise ilmaga nagu valatud. Selge on see, et eelmisel aastal „Barbie“ filmi promotuuriga alguse saanud roosamaania ei ole kuskile kadunud. Toome sinuni oma lemmikud.