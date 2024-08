Mis oleks, kui alustaks sel aastal treeningutega juba septembris? Millist trenni oleks kõige õigem teha?

Jõuharjutuste tegemine, näiteks hantlite tõstmine või kõhulihaste pingutamine, aitab tugevdada ja ehitada lihaseid ning selle kaudu parandada neuromuskulaarset kontrolli: tasakaalu ja koordinatsiooni. Kardiotrenni puhul peaks eesmärk olema hingamise ja südame löögisageduse suurenemine. Jõutreeningu lõppeesmärk on aga tunda lihasväsimust.

Milline treening toetab kõige paremini kaalulangetamist?

Nii kardio- kui ka jõutreening aitavad meil põletada rohkem kaloreid, kiirendada ainevahetust ja säilitada tervislikku kehakaalu, kuid nad teevad seda erinevalt. Kuigi kardiotreening võib põletada kaloreid kiiremini kui jõutreening, toimub see ainult treeningu sooritamise ajal. Jõutreening on oluline pikemas plaanis – selline trenn aitab meil kasvatada lihasmassi ning tänu sellele kiireneb ainevahetus ja meie keha põletab kaloreid ka siis, kui me parasjagu trenni ei tee.

Tõsi on see, et mõlemad, nii kardio- kui ka jõutrenn, on vajalikud tervisliku kehakaalu säilitamiseks. Üldise heaolu jaoks oleks kõige parem neid omavahel kombineerida. Lihastreeningu puhul on oluline keskenduda erinevatele lihasgruppidele. Üks võimalus on lihasgrupid ära jaotada erinevatele päevadele: näiteks ühel päeval keskenduda ülakehale ja mõnel teisel nädalapäeval alakehale. Kardiotreeningute puhul planeerige nädalasse väikese, mõõduka ja suure intensiivsusega trenne.

Kui palju trenni peaks tegema?

Laialt levinud soovituse järgi on täiskasvanud inimesel mõistlik liikuda vähemalt 150 minutit nädalas, lisaks teha kaks treeningut, mis sisaldavad mõningaid jõuharjutusi. Näiteks esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel teha 50 minutit kardiotrenni ning teisipäeval ja neljapäeval jõutreeningut.