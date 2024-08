PIHTIMUS | Naine pärast lahutust: märkasin, et tegin seksides asju, mis mu endisele abikaasale meeldisid. Justkui oleksin tema koolitatud

Maria sõnul lootis ka tema abielludes loomulikult, et see kestab „kuni surm meid lahutab“, kuid elul olid teised plaanid. Mõne aasta möödudes hakkas ta tajuma, et abikaasa kuritarvitab teda mitmel moel. Aastate jooksul süvenesid manipuleerivad käitumismustrid ja nende suhe, sealjuures voodielu, oli Maria sõnul muutunud tehinguks. Mees lubas naisele ühist puhkusereisi, kohtingut või uut paari kingi, kui too tema erootilistele fantaasiatele allub. Nagu võib juba sellisest dünaamikast aimata, ei olnud see ainuke punane lipp nende suhtes. See kõik viis abielulahutuseni.