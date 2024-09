Alkoholist vabaks: Helene lugu uuest õhtusest rituaalist, mis muutis tema elu

Võtsin mingi hetk appi ka unetabletid ja need aitasid küll uinuda, aga ainult kas lühikeseks ajaks või ei olnud ärgates sellist tunnet, nagu oleksin täiesti puhanud ja selge. Need mulle ei istunud.

Kuidas leidsid veini joomisele alternatiivi?

Ühel õhtul oli mu vanemal lapsel sõber külas ja mina tegin ikka pokaali-kaks veini, nagu ikka. Lapse sõbrale tuli tema ema järele, kutsusin ta sisse ja pakkusin tallegi pooleldi naljatades pokaalikese veini. Ta loobus küll viisakalt, kuid ütles midagi, mis jäi mind kummitama: „Tead, mina enam veiniga end ei mürgita! Võta parem kanepiõli.“ Tunnistan ausalt, et ega ma sel hetkel osanudki midagi tarka vastata. Mulle oli see tundmatu teema ja sinna see ka esialgu jäi.

Ometi ei saanud ma ka sel ööl üldse und ja tema öeldud sõnad enda mürgitamise kohta muudkui ketrasid peas. Järgmisel hommikul võtsin julguse kokku, kirjutasin sellele lapse emale ja küsisin õli kohta, mida ta oli õhtul maininud. Tänu temale jõudsingi Zen Native’i ja nende Full Spectrum 30% CBD-õli juurde.

Milline oli esimene kogemus?

Uurisin kõigepealt asja Zen Native’i kodulehelt. Esiteks sain teada, et tegu on kodumaise toodanguga Hiiumaalt, tehtud kanepist, aga ikkagi legaalne. Otsustasin tellimuse teha ja juba järgmiseks päevaks oli see pakiautomaadis kohal. Kui kaunis pudelike käes, sai uudishimu minust kohe võitu. Panin viis tilka teelusikale ja keele alla, nii nagu kodulehel kirjas oli, ja hoidsin õli enne alla neelamist minutikese suus.

Juba mõne aja pärast tundsin, justkui oleks keegi oma rahustavad soojad käed mulle ümber pannud. Raske on kirjeldada seda tunnet, aga see oli lõõgastav… Nii ma siis vaikselt sättisingi ennast voodisse ja järgmine hetk oli hommik!

See avastus andis mulle sellise hea laengu ja lootuse, et olin leidnud midagi uut, mis tõesti töötab just nii, nagu mulle vaja.

Kuidas edasi?