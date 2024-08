Tai salajasi pärleid saab avastada mööda riiki seigeldes

„Olete hulluks läinud? Taisse rattaga sõitma,“ on enamasti vastus ettepanekule tutvuda selle mitmekesise riigiga kaherattalise seljas. Kas peetakse Taid lihtsalt ohtlikuks või arvatakse, et puuduvad sõidukõlbulikud teed, igal juhul ei ole paljud meist selle peale tulnudki, et võtta Tai reisile kaasa jalgratas. Kuid ligi 500-kilomeetrine sõit Bangkokist mööda rannikut Chumphoni provintsi annab sellest, mis riik see Tai ikkagi on, täiesti teise arusaama. Samuti võiks rattaga sõita nii Phuketi kui ka Koh Samui saarel: vaid rannas lesides jääbki mõistmata, mis need kohad tõeliselt eriliseks teeb.